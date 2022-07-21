Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену

Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену

Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену

В начале июня артист нашел в себе силы признаться в том, что страдает синдромом Рамсея-Ханта, из-за чего его лицо частично парализовало. Вследствие болезни Джастин Бибер вынужден был прервать свой тур. Теперь артист возобновляет выступления.


По сообщению источника, 28-летний Бибер начнет выступать уже с 31 июля. Пока артист не рассказывает, как справляется с недугом и его последствиями. Ясно лишь одно — Джастин настроен бороться за свое здоровье и делает все, чтобы болезнь отступила.

«Джастин Бибер отложил оставшиеся даты своего турне по Северной Америке в начале июня после того, как ранее объявил, что борется с синдромом Рамсея-Ханта. В случае с Бибером редкий вирус вызвал паралич лицевого нерва. Поделившись своим диагнозом в соцсети 10 июня, Бибер отложил свои первые июньские концерты в Вашингтоне, округ Колумбия, Торонто и Нью-Йорке, а затем и оставшуюся частью североамериканского этапа тура», — отмечено в западном издании.

Сейчас у Бибера, похоже, дела идут в гору. Врачи отмечают, что у певца есть все шансы полностью избавиться от коварного заболевания.

«Этот синдром связан с тем, что вирус герпеса поражает нервы. Самый частый симптом данной болезни — нейропатия лицевого нерва. Дело может дойти до энцефалита и инсульта. У Джастина болезнь средней тяжести. Чем раньше назначено лечение, тем лучше прогноз. Приблизительно 70 процентов пациентов восстанавливаются», — отмечала в беседе со «СтарХитом» пластический хирург Лия Гавашели.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим водорослям
Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим
Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области
Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской
Неудачное первое знакомство
Неудачное первое знакомство
Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену
Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую
В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию «Baikal Swim Fest-2022»
В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию
Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина
Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина
Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2
Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2
Консул рассказал о проверке Норвегией грузов для Баренцбурга
Консул рассказал о проверке Норвегией грузов для Баренцбурга
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7 классов и 58 участников международного трека
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7
Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»
Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения
Этим людям лучше не садиться за руль (15 фото)
Этим людям лучше не садиться за руль (15 фото)
Отвратительное поведение Меган в ресторане
Отвратительное поведение Меган в ресторане

Топ на сегодня

Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек
Гениальная и безумная японская реклама
Гениальная и безумная японская реклама
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором
21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями рисков
21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями

Еще по теме

Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта
Джастин Бибер снова упал во время концерта (видео)
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора
Джастин Бибер и Селена Гомес посещают терапию из-за Хейли Болдуин