Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену

В начале июня артист нашел в себе силы признаться в том, что страдает синдромом Рамсея-Ханта, из-за чего его лицо частично парализовало. Вследствие болезни Джастин Бибер вынужден был прервать свой тур. Теперь артист возобновляет выступления.

По сообщению источника, 28-летний Бибер начнет выступать уже с 31 июля. Пока артист не рассказывает, как справляется с недугом и его последствиями. Ясно лишь одно — Джастин настроен бороться за свое здоровье и делает все, чтобы болезнь отступила.

«Джастин Бибер отложил оставшиеся даты своего турне по Северной Америке в начале июня после того, как ранее объявил, что борется с синдромом Рамсея-Ханта. В случае с Бибером редкий вирус вызвал паралич лицевого нерва. Поделившись своим диагнозом в соцсети 10 июня, Бибер отложил свои первые июньские концерты в Вашингтоне, округ Колумбия, Торонто и Нью-Йорке, а затем и оставшуюся частью североамериканского этапа тура», — отмечено в западном издании.

Сейчас у Бибера, похоже, дела идут в гору. Врачи отмечают, что у певца есть все шансы полностью избавиться от коварного заболевания.

«Этот синдром связан с тем, что вирус герпеса поражает нервы. Самый частый симптом данной болезни — нейропатия лицевого нерва. Дело может дойти до энцефалита и инсульта. У Джастина болезнь средней тяжести. Чем раньше назначено лечение, тем лучше прогноз. Приблизительно 70 процентов пациентов восстанавливаются», — отмечала в беседе со «СтарХитом» пластический хирург Лия Гавашели.