Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
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Екатерина Варнава узнала об изменах любовника

Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
Стало известно, почему актриса Екатерина Варнава рассталась с Александром Молочниковым. Два года назад в жизни Екатерины Варнавы началась красивая история любви с Александром Молочниковым. Она была его музой и вдохновляла на творчество, он помог влиться в театральную жизнь столицы. Благодаря режиссёру Варнава раскрыла потенциал драматической актрисы. Казалось, что этот союз переживёт любые трудности, но недавно в светской тусовке заговорили об их разрыве. Пока фанаты Екатерины ждали новостей о грядущей свадьбе и долгожданной беременности, в жизни артистки происходила настоящая драма. Как говорят, Молочников променял Варнаву на некую молодую любовницу. Речь идёт об очередной актрисе, имя которой пока что не разглашается. Причем, если верить слухам, звезда Comedy Woman узнала об интрижке своего жениха случайно. После этого она якобы собрала его вещи и выставила из своей квартиры.
«По слухам Молочников изменил Варнаве с молоденькой актрисой. Катя не простила и отправила с чемоданами на выход», — пишет источник «КП». Варнава, что интересно, не стала опровергать новость о расставании. Впрочем, подтверждать слухи об измене Молочникова она тоже не спешит. Не исключено, что артистка решила молчать о предательстве режиссера для того, чтобы сохранить работу в его постановках. Напомним, что Варнава познакомилась с Молочниковым на съемках шоу «Танцы со звездами». Их роман развивался стремительно. Екатерина говорила в интервью, что видит Александра отцом её будущего ребёнка, о котором она так мечтает. Кстати, в той же беседе с журналистом она призналась, что несколько лет назад у неё случился выкидыш на ранних сроках беременности.
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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