Елена Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцена с Петрасяном

Артистка Елена Степаненко выдвинула жесткие требования. Буквально на днях в Сочи будет проведен фестиваль «Юморина», под эгидой которого ежегодно собираются любимые публикой звезды юмора. Организаторы обещают появление на сцене зала «Фестивальный» Владимира Винокура, Елены Воробей, Сергея Дроботенко и многих других артистов. Известно, что встречу со зрителями запланировала и Елена Степаненко. Она, правда, согласилась приехать на черноморское побережье только при одном условии. Елена Григорьевна потребовала организовать её участие так, чтобы она не встретилась на фестивале с бывшим мужем.Как выяснилось, юмористка наотрез отказалась видеться с Евгением Петросяном и его молодой женой Татьяной Брухуновой. Они приедут на фестиваль со своим маленьким сыном Ваганом. «Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги его не было! Организаторы думали, что она уже остыла», — утверждает источник ProZvezd. Как говорят, организаторы рассчитывали на то, что Степаненко согласится вернуться к совместной работе с Петросяном. Не исключено, что это была инициатива Евгения Вагановича, который уже несколько раз говорил в интервью, что скучает по творческому тандему с бывшей женой. Вот только она, как видно, похожих чувств не испытывает.