FIFA 23 официально представили: что нового, первый трейлер

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts официально представило новую часть футбольного симулятора, последнюю под брендом FIFA для компании, игру FIFA 23. Ее релиз состоится 30 сентября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. С анонсом игры разработчики опубликовали первый трейлер — его можно посмотреть ниже.

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Среди изменений, в сравнении с FIFA 22, которые разработчики обещают в новой части:

PC версия получит функции нового поколения, которые ранее были доступны только на Xbox Series X | S и Playstation 5.В игре появится кроссплатформенный мультиплеер на старте, здесь можно посмотреть подробности.Будут новые анимации на современных устройствах, при использованием технологии Hypermotion 2.Будут представлены женские лиги.Обновленные механики выполнения штрафных, пенальти и угловых ударов. Кроме того, обновленная физика мяча и свежая система моделирования травы.