Глава МИД Приднестровья заявил о необходимости усиления миротворческой миссии РФ

Молдова «как объект западного влияния» сегодня усиленно готовится, чтобы нанести удар по двум основным целям — это миротворческая операция России и «пророссийское» Приднестровье. Об этом 2заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев на круглом столе в Совете Федерации, посвященному 30-летию участия России в миротворческой операции.

Он отметил, что сегодня надо усиливать миротворческую операцию в Приднестровье. «Также нужно проработать сценарии, по которым Кишинев попытается решить свои вопросы в республике вооруженным путем», — заявил Игнатьев.

«Пока Молдова находится в соглашении 1992 года о мирном урегулировании в Приднестровье. На мой взгляд, как только армия Молдовы будет готова, она выйдет и этого соглашения», — заявил глава республиканского МИД.

По его словам, России и Приднестровью сегодня надо подумать над совместными действиями для того, чтобы «натовские боевые самолеты не разместились в аэропорту Тирасполя, с которого подлетное время до Крыма составляет не более восьми минут».

При этом он отметил, что Молдову не обязательно принимать в НАТО, чтобы она реализовывала программу альянса — для этого уже созданы все необходимые политико-правые основания и условия. «В частности, на территории Молдовы открыто три центра НАТО, есть соглашение об общем оборонном пространстве с Румынией, руководящий состав армии Молдовы — это граждане Румынии, страны НАТО», — пояснил Игнатьев.

По его словам, сегодня необходимо нивелировать фактор милитаризации Молдовы, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее в интервью «Парламентской газете» лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что роль России в миротворческой операции в Приднестровье все эти 30 лет остается главенствующей и формат миротворческой операции не может быть изменен.



