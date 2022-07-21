Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву
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Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву

Глава МИД Венгрии приехал с визитом в МосквуПосольство Венгрии в России заявило о прибытии главы МИД Сийярто в Москву с визитом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал с визитом в Москву. Об этом сообщили в посольстве Венгрии в России, передает ТАСС.

«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — подтвердили в диппредставительстве. В посольстве не рассказали о цели визита дипломата в российскую столицу.

Ранее Сийярто раскрыл содержание новых санкций против России. По его словам, в новом пакете, согласованном Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка. «В основном речь идет о разъяснении существующих правил. (...) В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей», — сказал дипломат.

Министр рассказал, что санкции коснутся импорта золота и запрета на оказания ряда услуг российским организациям. Ограничения также будут наложены на ряд россиян и российских компаний.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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