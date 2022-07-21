Глава МИД Венгрии рассказал о цели визита в Москву
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Глава МИД Венгрии рассказал о цели визита в Москву

Глава МИД Венгрии рассказал о цели визита в МосквуГлава МИД Венгрии Сийярто заявил, что приехал в Россию ради энергобезопасности страны

Энергобезопасность Венгрии является одним из самых важных вопросов двухстороннего сотрудничества Москвы и Будапешта, который стал особенно актуальным в условиях санкций Евросоюза. О целях официального визита в Москву рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто во время начала переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запись трансляции доступна в YouTube-аккаунте российского внешнеполитического ведомства.

«Я приехал [в Москву] с двумя целями. В первую очередь я хотел бы поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы. Это один из самых важных вопросов нашего двухстороннего сотрудничества с Россией», — заявил министр. Он также добавил, что Будапешт хотел бы увеличить объемы российского природного газа, который поставляется в страну.

О визите Сийярто ранее сообщила пресс-служба посольства Венгрии в Москве. В посольстве не рассказали о цели визита министра в российскую столицу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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