Хорошую коноплю предложили отделить от плохой

Писать о промышленном каннабисе можно, а вот реализация изделий из него становится проблематичной. Почему?

Роскомнадзор обновил критерии для блокировки сайтов. Документ вступит в силу 1 марта 2023 года. В новой версии, так же как и в старой, одним из оснований блокировки может стать «информация о способах и местах культивирования наркосодержащих растений». Теоретически под такую формулировку подпадает даже научная статья о выращивании конопли, которая широко применяется в промышленности, например для изготовления ткани, пластика, бумаги и масла. Развитию традиционного для России промысла мешают и другие препоны. Какие — выяснила «Парламентская газета».

За что могут заблокировать сайт

Сейчас в России есть четыре блока оснований для блокировки сайтов. Помимо пропаганды наркотиков, это детская порнография, призывы к совершению самоубийства, а также размещение противозаконной информации.

Ранее, с 29 июня 2022 года, Правительство наделило Роскомнадзор новым полномочием по принятию решения для включения интернет-ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов на основании такой информации.

Все, что связано с темами оружия или вооруженных сил, сегодня особенно актуально, прокомментировал такую норму «Парламентской газете» руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов. «Поэтому ограничение по распространению такой информации очевидно. Такой пункт должен был существовать изначально», — сказал эксперт.

Данные сведения и их распространение в СССР было также запрещено, напомнил Михайлов. «Так, в середине 70-х годов в журнале «Химия и жизнь» был опубликован рецепт создания взрывчатого вещества. Главного редактора уволили», — рассказал он.

Более 135 тысяч блокировок с начала года

Всего с начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 135 тысяч материалов, содержащих запрещенную информацию, почти половину из них, 61 тысячу, — по жалобам пользователей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства, более 46 тысяч публикаций относилось к категориям «наркотики», «пропаганда суицида» и «детская порнография».

В Роскомнадзоре также напомнили, что с 1 февраля 2021 года, согласно поправкам к Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой может наступить административная или уголовная ответственность.

В качестве примера, за что можно получить штраф, суд привел несколько дел. В первом из них предприниматель разместил в Интернете видеоролик, в котором, по мнению суда, давалась положительная оценка таким наркотикам. В другом деле мужчину оштрафовали за публикацию на своей личной странице фотографии «с изображением листьев, по внешнему виду сходных с листьями растения конопли».

Памятник колхознице с коноплей

Большинство критериев для блокировки сайтов, в том числе и связанных с возможной пропагандой наркотиков, появились в России еще в 2013 году. После этого Роскомнадзор несколько раз вносил в реестр запрещенных сайтов статью в «Википедии», посвященную курению каннабиса. В 2013-м же году в реестр запрещенных сайтов попал и журнал Esquire за статью о медицинской марихуане.

Большие проблемы у производителей товаров из конопли возникают и с маркетплейсами, рассказала «Парламентской газете» председатель Ассоциации коноплеводов России Юлия Дивнич.

«Где-то год назад такие торговые площадки начали массово снимать с продажи товары из конопли — муку, смузи, батончики, урбечи, масла, чай, — опасаясь блокировки своих сайтов, — рассказала эксперт. — При этом фактов блокировки научных статей в ассоциации нет».

«При этом конопля — это в первую очередь древнее прядильное и масличное растение. Еще не так давно она активно культивировалась почти по всей стране, — сказал «Парламентской газете» директор института Дмитрий Гельтман. — В какой-то скульптуре на ВДНХ даже есть колхозница со снопом конопли».

Он также отметил, что исторически селекция этого растения разделилась на несколько направлений: прядильное, масличное, наркотическое. Но это разные виды одного и того же растения.

Что такое тетрагидроканнабинол

Чем именно техническая конопля отличается от наркотической, объяснила Юлия Дивнич. Любая конопля — это растение рода Cannabis, в котором содержатся различные каннабиноиды. Одни из них — психоактивное вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), сказала эксперт.

«Наркотическое действие растения зависит от концентрации в нем ТГК. Например, конопля, которая вызывает психотропный эффект, может содержать до 40 процентов ТГК. Дикорастущая конопля предположительно может содержать до 20 процентов ТГК. Промышленные же сорта содержат ТКГ меньше в сотни раз».





Допустимые показатели тетрагидроканнабинола в промышленной конопле регламентируются законодательством разных стран, отметила она: от 0,3 процента в Европе до 1,0 процента в Таиланде, где антинаркотическое законодательство одно из самых строгих в мире.

При этом в России нормы ТКГ в промышленной конопле ограничены 0,1 процента, что в 10 раз меньше, чем в том же Таиланде.

Конопляное законодательство

Для развития отрасли в первую очередь нужно привести в соответствие друг с другом разные нормативно-правовые акты, считает Юлия Дивнич.

«Сейчас в них употребляются понятия и «конопля», и «каннабис», и «марихуана», и куча других производных. Эти понятия надо четко разграничить, что снимет сразу целый ряд проблем», — сказала эксперт.

Большинство действующих регламентов приняли еще в 80-х годах прошлого века, отметила она. Но этими понятиями пользуются и сегодня. «В итоге конопляный рынок многим не понятен: ни производителям, ни контролирующим органам, ни инвесторам, которые просто не хотят ввязываться в такую историю», — отметила Дивнич.

«Таким образом можно задействовать сельхозземли, которые в силу природных или других обстоятельств нельзя использовать под выращивание других культур. Тем более что спрос на такую продукцию есть», — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Он также отметил, что при обсуждении этого вопроса парламентарии консультировались с представителями наркоконтроля. «Там подтвердили, что содержание наркотических веществ в технической конопле практически нулевое», — сказал Майоров.