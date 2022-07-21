ИГУ вновь вошел в рейтинги SuperJob по уровню зарплат выпускников

Уровень зарплаты выпускников вуза является одним из параметров, который беспокоит будущих студентов и особенно их родителей при выборе профессии и университета. На основе этого параметра исследовательский центр SuperJob составляет рейтинги вузов России, в который ежегодно входит Иркутский государственный университет. В этом году ИГУ традиционно вошел в рейтинги по уровню зарплат выпускников в сфере юриспруденции, в сфере экономики и финансов, в сфере IT*.

Рейтинги SuperJob формируются на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников государственных вузов, завершивших обучение в последние пять лет и работающих по специальности. Всего определено 20 мест. Главным критерием является зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга. Ее уровень соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Юриспруденция. Размер московской заработной платы, на которую может претендовать специалист, окончивший ИГУ, составляет 75 000 рублей. Места рейтинга распределены между 61 вузом. ИГУ разместился на 15-м месте.

Экономика и финансы. Размер московской заработной платы, на которую может претендовать специалист, окончивший ИГУ, составляет 67 000 рублей. Места рейтинга распределены между 56 вузами. ИГУ занимает 17-е место.

IT. Размер московской заработной платы, на которую может претендовать специалист, окончивший ИГУ, составляет 110 000 рублей. Места рейтинга распределены между 71 вузом. ИГУ занимает 18-е место.

*информационные технологии