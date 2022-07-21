Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку

32-летняя актриса Яна Кошкина рассказала о своей карьере в кино. Звезда окончила театральную академию, уже тогда ее разглядели как сексапильную героиню. Девушку пригласили на съемки в скетче. Яна с пониманием относится к этому амплуа. «Я приехала на пробы абсолютно скромным ребенком, а благодаря гриму и костюмам из меня сделали сексуальную, в чем-то роковую девушку. Этот образ выстрелил, и теперь чаще всего режиссеры видят меня именно в нем. Буду играть, пока позволяют возраст и внешность», — сообщила Кошкина. Актриса сама не поняла, как ее занесло в комедийные проекты. Она надеется, что в будущем ей удастся попробовать себя и в других жанрах. «Конечно, хотелось бы и что-то более драматичное. Потому что по образованию я актриса драматического театра и кино. Внутри у меня полная драма, мне это ближе намного», — отметила Яна.Звезда призналась, что часто сталкивается с повышенным вниманием в публичных местах. Однако, по ее словам, мужчины относятся к ней достойно, без намеков и сальных шуток. «Ни один мужчина не позволяет себе подойти и сказать что-то такое, что меня обидит. В принципе мужчины почему-то боятся ко мне подходить», — призналась звезда сериала «Домашний арест». Яна заверила, что никогда не свяжет свою жизнь с партнером, который будет против ее работы. Такой опыт у девушки уже был, и она порвала отношения. Телезвезда уверена, что если мужчина искренне любит женщину, то никогда не станет лишать ее радости от любимого дела. «Никаких запретов в адрес моей работы быть не может», — отрезала артистка. Высказалась Яна и об интимных сценах со своим участием. Режиссеры так и норовят уложить эффектную брюнетку в постель. Но здесь у Кошкиной есть строгие правила, сообщает Teleprogramma.pro.