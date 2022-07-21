Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на "молодёжь – это настоящее"

Вадим Карасев

Выпускница факультета политологии Южно-Российского института управления РАНХиГС Маргарита Коломийцева прокомментировала создание российского движения детей и молодёжи, отметив, что изменения в концепции государственной молодежной политики.

"Сегодня концепция государственной молодёжной политики "молодёжь – это будущее" сменилась на "молодёжь – это настоящее". В связи с этим прослеживается потребность в актуализации запроса молодёжи на собственную полезность и значимость для общества и государства. Одним из подобных витков развития молодёжной политики "новой конфигурации" выступает создание Российского движения детей и молодёжи", - приводит слова Коломийцевой telegram-канал "Росмолодежи".

По словам эксперта, российское движение детей и молодёжи – это синергия трёх ключевых сторон процесса социализации: детей, их родителей и социальных институтов, в том числе – государства.

По ее мнению, элемент государственного участия в процессе воспитания – это не только про приоритизацию в части госполитики, но и про ценность, внимание к естественным потребностям подростка в общении, принятии себя и признании.

«По своей сути главная задача движения – предоставление возможности для самореализации каждому подростку в стране, помощь и индивидуальный подход к выбору "дороги в жизни", - заключила Коломийцева.