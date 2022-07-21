Кабмин утвердил правила оказания гуманитарной помощи другим странам
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Кабмин утвердил правила оказания гуманитарной помощи другим странам

Кабмин утвердил правила оказания гуманитарной помощи другим странам

Правительство скорректировало правила организации и проведения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи иностранным государствам. Такое постановление кабмина от 12 июля 2022 года № 1239 вступает в силу 21 июля.

Согласно документу, помощь другим странам будут оказывать на основании поручения президента, премьер-министра или его заместителя в случае обращения пострадавшего иностранного государства или ООН к международному сообществу или к Российской Федерации.

Предусмотрено, что в первоочередном порядке будут выдавать лицензии, разрешения и сертификаты для гуманитарных грузов, спецоборудования, техники и транспортных средств, которые вывозят из России в виде гуманитарной помощи.


В постановлении прописали перечень гуманитарных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти. В том числе речь идет о Министерстве иностранных дел, МЧС, Минфине. МЧС по согласованию с МИД и другими заинтересованными ведомствами будет готовить предложения о составе гуманитарной помощи иностранным государствам и вносить их в правительство. Также МЧС будет координировать российское участие в гуманитарных операциях, направлять по согласованию с принимающей стороной отряды в зону ЧС для проведения аварийно-спасательных и других работ.


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По материалам: pnp.ru

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