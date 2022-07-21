Как изменились 15 актёров сериала «Очень странные дела» с момента выхода первого сезона
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Как изменились 15 актёров сериала «Очень странные дела» с момента выхода первого сезона

Как изменились 15 актёров сериала «Очень странные дела» с момента выхода первого сезона

Ровно 6 лет назад вышел сериал, который быстро собрал бешеную популярность среди всех любителей мистики и фэнтези. Преданные фанаты сериала «Очень странные дела» думали, что все надежды, чтобы снова увидеть своих любимых героев на экране в 4-ом сезоне, уже давно потеряны. Однако Netflix решил иначе и сделал сюрприз своим зрителям спустя 3 года, выпустив в этом году долгожданный 4-ый сезон нашумевшего сериала! Только вот некоторые герои за это время успели так преобразиться, что преданные поклонники не сразу их и признали.

Милли Бобби Браун

Ноа Шнапп

Этому маленькому мальчику, которого вы можете видеть слева, было всего лишь 10 лет, когда ему посчастливилось сыграть одну из главных ролей — мальчика по имени Уилл, который исчез при таинственных обстоятельствах. Именно с этого и начинается вся история.

Наталья Дайер

Кара Буоно

Финн Вулфард

На момент съёмок 1-ого сезона Финну было 11 лет, но это не помешало мальчику прославиться своей ролью в одном из самых известных мистических сериалов за последние годы. Его грандиозный успех в сериале открыл новые роли для юноши. Например, не менее великолепную игру актёра вы можете наблюдать в фильме «Оно», отснятом по роману Стивена Кинга.

Сэди Синк

Гатен Матараццо

Гатен Матараццо с детства хотел сниматься и радовать людей своим творчеством, будучи на сцене. Несмотря на то, что у парня редкое генетическое заболевание, которое сказывается на его внешности, режиссёры не смогли пройти мимо этого обаятельного мальчугана. Гатену было 12 лет, когда его мечта стать известным наконец-таки сбылась!

Майя Хоук

Чарли Хитон

Дэйкр Монтгомери

Вайнона Райдер

Актриса Вайнона Райдер сыграла роль матери мальчика Уилла, исчезновение которого положило начало этой запутанной истории. Благодаря своей роли в сериале «Очень странные дела» актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».

Мэттью Модайн

Дэвид Харбор сыграл роль шерифа в сериале. Сделал он это настолько блестяще, что его роль была отмечена наградами и номинациями на премии «Эмми». Интересный факт: актёр ради роли в последнем сезоне сериала похудел почти на 60 килограммов!

# Интересное
По материалам: twizz

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