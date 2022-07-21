«Как время бежит»: Филипп Киркоров со слезами на глазах у могилы матери в Болгарии

Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году. Несмотря на почти 30 лет со дня трагедии боль от потери близкого человека в сердце артиста не утихла. Каждый год поп-король старается приезжать на ее могилу, чтобы почтить память и выразить сыновью любовь.

Текущий год не стал исключением. Недавно артист прилетел на родину — в Болгарию, где находится место упокоения его мамы Виктории Лихачевой. В личном блоге поп-король опубликовал ролик у могилы близкого человека. Музыкант выглядел взволнованным: голос дрожал, а глаза наполнялись слезами.

«Поделюсь с вами самым сокровенным. Всегда приезжая в Софию, посещаю это место, где у меня похоронена мама. Сегодня так красиво, благодатно… Вот моя мамуля, бабушка — говорил звезда, показывая снимки родных. — Сегодня у нас здесь в Софии благодать, а завтра уже концерт в Сочи, в любимом городе, где встретились мама с папой почти 60 лет назад… По-моему, даже в этих июльских числах 1964-го года. Как время бежит! Покойся с миром, мамуля».

Напомним, что Виктория Марковна скончалась в день рождения сына — 30 апреля от онкологического заболевания. Несмотря на трагическое совпадение, артист старается не предаваться печальным мыслям, ведь об этом просила сама мама.

«Она была моим ангелом-хранителем, который меня оберегал от неприятностей, — ранее делился Киркоров. — Перед смертью она сказала мне: «Пусть этот день будет связан с чем-то новым». Она была уверена, что 30 апреля мне всегда будет приносить удачу».

Звездные друзья поддержали 55-летнего музыканта в комментариях под трогательным постом. Не остались в стороне и армия поклонников поп-короля. «Светлая память. Вы очень похожи на свою маму»; «Вечная память. Пусть Господь укроет своими крыльями вас и близких людей рядом»; «Такие светлые люди не должны уходить рано. Филипп, вас хочется тепло обнять», — пишут фанаты.