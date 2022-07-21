Как выглядит могила матери Киркорова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выглядит могила матери Киркорова

Как выглядит могила матери Киркорова

28 лет назад Филипп Киркоров похоронил свою любимую маму – женщина скончалась от онкологии через пару недель после своего 57-летия, ровно в день рождения единственного сына. Ее похоронили в Софии, и на протяжении всех последующих лет Филипп приезжал в Болгарию в конце апреля, чтобы 30 числа обязательно посетить могилу и почтить память матери. В этом году артиста в страну не пустили, поэтому он прилетел, как только смог, в июле.

«Поделюсь с вами самым сокровенным, - с таких слов начал Филипп Киркоров свое сториз. – Всегда приезжаю в Софию и посещаю это место, где у меня мама похоронена».

Артист показал кадры семейной могилы с единым надгробием, простым, но сделанным с большой любовью и со вкусом. Здесь покоится и мама Филиппа, с которой он был очень близок и которая сыграла огромную роль в его жизни, и бабушка, и другие родственники. Ничего лишнего – фото в овальном обрамлении, имена, даты жизни.

«Вот моя бабушка», - говорит Филипп, показывая самую верхнюю фотографию на надгробии. Там – изображение молодой красивой девушки в шляпке и светлой одежде. «Лидия Михайловна», – гласит надпись.



Киркоров сообщил подписчикам, что сегодня в Софии благодать. А уже завтра его ждет концерт в городе Сочи, в любимом городе, где, почти 60 лет назад, познакомились его мама и папа. Знакомство родителей будущей звезды произошло как раз в июле, 1964 года.

«Вот как время бежит», - говорит артист, а в глазах его стоят слезы.

«Покойся с миром, мамуля», - заканчивает это печальное видео Филипп Киркоров.

Напомним, что страшный диагноз «рак печени» Виктории поставили в 1992 году. Филипп и его отец Бедрос приняли все попытки, чтобы спасти любимую женщину: искали лучших врачей, покупали дорогостоящие лекарства, отправляли в элитные зарубежные клиники, даже обращались к целителям, но это не помогло. Через 2 года, 30 апреля, Виктория скончалась.


К слову, дочку Аллу-Викторию певец назвал в честь Аллы Пугачевой и своей мамы Виктории. Песню «Мария-Магдалена» он посвятил умершей родительнице.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Как выглядит могила матери Киркорова
Как выглядит могила матери Киркорова
Ксения Собчак резко прошлась по Владимиру Соловьеву
Ксения Собчак резко прошлась по Владимиру Соловьеву
ЧП: Обезьяна едва не разорвала маленькую девочку в Подмосковье
ЧП: Обезьяна едва не разорвала маленькую девочку в Подмосковье
Лена Миро прошлась по откровенным образам Любови Успенской
Лена Миро прошлась по откровенным образам Любови Успенской
Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле
Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская глубинка: 9 новых книг
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская
Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму
Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму
Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить себе
Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить
Россия запретила въезд 39 представителям Австралии
Россия запретила въезд 39 представителям Австралии
Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий
Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение
Популярная юмористка заявила о «лопнувшей империи КВН»
Популярная юмористка заявила о «лопнувшей империи КВН»
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой
Странный и черный юмор (15 фото)
Странный и черный юмор (15 фото)
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

«Как время бежит»: Филипп Киркоров со слезами на глазах у могилы матери в Болгарии
Филипп Киркоров показал поклонникам, на кого похожа его дочь
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой Пугачевой