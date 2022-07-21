Как выглядит могила матери Киркорова

28 лет назад Филипп Киркоров похоронил свою любимую маму – женщина скончалась от онкологии через пару недель после своего 57-летия, ровно в день рождения единственного сына. Ее похоронили в Софии, и на протяжении всех последующих лет Филипп приезжал в Болгарию в конце апреля, чтобы 30 числа обязательно посетить могилу и почтить память матери. В этом году артиста в страну не пустили, поэтому он прилетел, как только смог, в июле.

«Поделюсь с вами самым сокровенным, - с таких слов начал Филипп Киркоров свое сториз. – Всегда приезжаю в Софию и посещаю это место, где у меня мама похоронена».

Артист показал кадры семейной могилы с единым надгробием, простым, но сделанным с большой любовью и со вкусом. Здесь покоится и мама Филиппа, с которой он был очень близок и которая сыграла огромную роль в его жизни, и бабушка, и другие родственники. Ничего лишнего – фото в овальном обрамлении, имена, даты жизни.

«Вот моя бабушка», - говорит Филипп, показывая самую верхнюю фотографию на надгробии. Там – изображение молодой красивой девушки в шляпке и светлой одежде. «Лидия Михайловна», – гласит надпись.





Киркоров сообщил подписчикам, что сегодня в Софии благодать. А уже завтра его ждет концерт в городе Сочи, в любимом городе, где, почти 60 лет назад, познакомились его мама и папа. Знакомство родителей будущей звезды произошло как раз в июле, 1964 года.

«Вот как время бежит», - говорит артист, а в глазах его стоят слезы.

«Покойся с миром, мамуля», - заканчивает это печальное видео Филипп Киркоров.

Напомним, что страшный диагноз «рак печени» Виктории поставили в 1992 году. Филипп и его отец Бедрос приняли все попытки, чтобы спасти любимую женщину: искали лучших врачей, покупали дорогостоящие лекарства, отправляли в элитные зарубежные клиники, даже обращались к целителям, но это не помогло. Через 2 года, 30 апреля, Виктория скончалась.





К слову, дочку Аллу-Викторию певец назвал в честь Аллы Пугачевой и своей мамы Виктории. Песню «Мария-Магдалена» он посвятил умершей родительнице.