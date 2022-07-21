Какие туфли подойдут под разные виды джинсов

Популярной вещью в гардеробе каждой женщины являются джинсы. Их шьют разной формы, цвета и дизайна, которые каждая особа может подобрать под себя. Джинсы можно надевать на прогулку, вечеринку или работу, если нет строгих правил и требований к одежде. Но проблема этой одежды заключается в том, что под них довольно тяжело подобрать туфли. Хотя на самом деле это легче, чем кажется. Далее мы расскажем, как правильно подобрать туфли под джинсы.

Классические джинсы

Эта модель является очень популярной, потому что подходит под любой тип женской фигуры. Под них лучше надеть какие-либо туфли с невысоким или ровным каблуком. К примеру, лодочки или подобную обувь с закрытой пяткой. Туфли также могут быть и без каблука или на танкетке.

Джинсы-скинни

Эти джинсы являются довольно универсальной одеждой для различных вечеринок или прогулок. Они отлично смотрятся, могут подчеркнуть фигуру и, конечно же, ноги. Под них хорошо подойдут изящные туфли без толстого каблука или грубой платформы. Например, лодочки на шпильке помогут сделать силуэт более стройным. Также в образ неплохо впишутся мокасины или балетки.

Клеш

Такие джинсы могут выделить достоинства ног женщины или, наоборот, скрыть какие-либо недостатки. Под них не подойдут изящные туфли, необходима обувь на толстом или квадратном каблуке. Например, оксфорды или босоножки с небольшим каблучком.

Укороченные джинсы

Эта модель джинсов создана для того, чтобы визуально укоротить длину ног. Под них отлично подойдут балетки или привычные лодочки. Не стоит надевать туфли или ботинки, которые будут закрывать щиколотку — это будет плохо смотреться со стороны.





Бойфренды

Эта модель заслужила свое признание у многих женщин тем, что она подходит под любую фигуру, а также очень удобная и стильная. Босоножки на тонкой шпильке или классические лодочки — это отличный выбор под этот вид брюк. Для неотразимого образа подойдет облегающий топик и подвороты на джинсах. Еще можно надеть свободную футболку и туфли с толстым каблуком. Но их каждый может подобрать по своему вкусу.

Галифе

Под этот необычный вид джинсов подойдут туфли на платформе или с тракторной подошвой. Также в образ неплохо впишутся кроссовки или кеды.

Рваные джинсы

Искусственные потертости могут дополнять любой стиль джинсов. Это могут быть укороченные или классические модели. Поэтому обувь следует подбирать по рекомендациям, которые мы описывали выше.

Как подобрать туфли по типу фигуры

Каждая женщина по-своему уникальна, поэтому нет похожих друг на друга фигур. Стройным девушкам подойдут балетки или туфли на тонком высоком каблучке. Женщинам с низким ростом или пышной фигурой стоит обратить внимание на туфли на шпильке, с устойчивым каблуком или танкеткой.