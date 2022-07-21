Какие всемирные, международные и народные праздники отмечают 22 июля 2022 года

22 июля 2022 года отмечаются несколько праздников, в числе которых Всемирный день мозга и Международный день бокса. Эти праздники посвящены развитию и пропаганде умственной и физической деятельности. Также в этот день православная церковь празднует обретение двух чудотворных икон и чтит память Панкратия и Кирилла.

Всемирный день мозга

Дни посвященные какому-либо органу человека придуманы для того, чтобы обратить внимание людей на свое здоровье. С такой же целью был создан День мозга в 1657 году. И проводится он на всемирном уровне.





Мозг человека самый загадочный орган, который несмотря на постоянное его изучение, так до конца и не познан. Но от его работы зависит полноценная жизнь человека. Любой сбой или проблема в мозге сразу сказывается на работоспособности, и приводит к сбою в других органах.

В День мозга собираются ведущие специалисты неврологи, нейрохирурги, невропатологи, ученые, чтобы обсудить новые открытия, или обменяться опытом. На уровне государства, через распространение информации, до людей доносится необходимость соблюдения здорового образа жизни.

Международный день бокса

Список спортивных праздников с 2018 года пополнился еще одним – Днем бокса. Это кулачный вид спорта, в котором существуют свои правила. Их должны выполнять боксеры, а судят их действия – рефери. В случае, когда не было никакого нокаута, судьи решают, кто получит победу.





Бокс настолько древний бой, что есть исторические подтверждения его существования еще во 2 тысячелетии до нашей эры. Он был в программе античных Олимпийских игр, а после их возрождения в 1920 году, тоже были внесены в список.

В некоторых государствах существует свой вид бокса, который отличается от традиционного. Но в каждом есть его поклонники, участники, болельщики.

В России в День бокса проходят масштабные показательные тренировки боксеров. Их помогает организовать Федерация бокса. В 2017 году такая тренировка вошла в книгу рекордов Гиннесса. В ней принимало участие большое количество боксеров не только с России, но и с других стран. Президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву был удивлен таким размахом, и с этого момента было принято решение, ежегодно отмечать День бокса.

Церковь празднует явление Колочской и Кипрской икон Божией Матери 22 июля

Обретение Колочской иконы Божией Матери произошло в 1413 году простым крестьянином, который жил в Смоленской губернии, в городке Колоча.





Один из его членов семьи мучился расслаблением тела. Когда крестьянин принес икону домой, то больной приложился к ней, и получил полное выздоровление. Про такое чудо молва быстро распространилась округой.

Икона была перенесена в Можайск, а потом в Москву, и снова вернулась назад. И везде, где ее проносили, люди получали избавление от болезней. Вскоре на месте ее явления был построен храм.





Кипрская икона Божией Матери была обретена в 392 году на острове Кипр, и продолжает там находиться. С нее есть списки, которые можно видеть в Николо-Голутвинской церкви Московской области.

Народный праздник Панкратия и Кирилла отмечается 22 июля

По православному календарю чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот день связан с повседневными занятиями, которые обросли древними традициями.





Так, принято в этот день проводить обряд с огурцами, чтобы иметь их урожай и на следующий год. Для этого хозяйка рано утром выходила на огород, и закапывала зеленец поглубже в землю, чтобы его никто не мог достать.

Собирали с этого дня чернику, которая должна была поспеть. Если ягоды еще оставались недозрелыми, то ожидали холодную осень. А когда ее завязывалось много, то это могло сулить холодную зиму. Погоду определяли и по кваканью лягушек. Если их было хорошо слышно, то дождя не будет, а вот если замолкали, то может похолодать.