Когда вернется Пугачева?

Максим Галкин и Алла Пугачева спешно покинули Россию после оглашения юмористом своей политической позиции. Звездная пара перевела детей на дистанционное обучение и улетела сначала в Израиль, а затем в Латвию, где пребывает по сию пору.

Поклонники начали переживать, как бы Примадонна не решила остаться в другой стране на ПМЖ. Тем более что Максим Галкин потерял работу на телевидении, концерты по стране отменили. За границей же у него все идет прекрасно: несколько концертов с аншлагом, дорогие билеты, которые быстро раскупают, большие планы на будущие гастроли, плотное расписание.

Слова Аллы Борисовны о том, что она точно вернется к 1 сентября, так как детям нужно будет идти в школу, убедили не многих. Люди до сих пор живо интересуются, не передумала ли Пугачева, точно ли она вернется, а не останется жить в Латвии или Израиле. Задают подобные вопросы и лично ей (только Алла редко заходит в соцсети и практически никогда не отвечает на вопросы), и ее супругу. Галкин, в отличие от жены, порой реагирует на фанатов и общается с ними.





Максима обвиняют, что он чуть ли не насильно увез супругу и детей за границу, и теперь не дает ей возможности вернуться обратно.

«Он забрал у нас Пугачеву - наше национальное достояние!», – возмущаются фанаты.

Еще одна поклонница молчать не стала и резко написала юмористу следующее:

«Максим, пожалуйста, верните Аллочку в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми».

Галкин молчать не стал и резко отреагировал на данные слова. Юморист дал понять публике, что абсолютно никого не держит, а находиться в данный момент за рубежом – желание самой Аллы Борисовны.





«Что значит: "Аллочку верните" – вышел из себя артист, - она что, шифоньер?».

По всей вероятности, Пугачеву вполне устраивает жизнь не в России. И вернется ли она обратно, пока под вопросом. У Максима в июне прошел ряд выступлений в Израиле, летом планируется большой тур по странам Европы, а в сентябре – по Австралии и Новой Зеландии. Где в это время будет находиться его семья, остается загадкой.