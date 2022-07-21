Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»
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Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»

Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»Режиссер Андрей Кончаловский высказался против политкорректности на кинофестивалях

Российский режиссер Андрей Кончаловский высказался против использования принципов политкорректности на кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.

«Это же смешно! В один год хорошие картины у женщин, в другой год — у мужчин. Но арифметического равенства не бывает. Отбирать лучшие фильмы таким принципом — это как, я не знаю, выстроить в шеренгу муравьев, ос, шмелей, шершней и тараканов. Вот так: "Встаньте в ряд. Сейчас мы будем все поровну делать". Так не бывает, это просто глупо», — сказал кинематографист.

Он заявил, что необходимо, чтобы «стадо политкорректных деятелей выдохлось». Тогда, по его мнению, Запад осознает абсурдность подобных правил и начнет более активно сотрудничать с российскими режиссерами.

В мае Кончаловский заявил о закате Европы и призвал не считать Запад эталоном. «Время брать Запад за эталон безвозвратно ушло. Есть у нас в России, безусловно, некий пиетет перед Западом. Которого, замечу, до Ивана Грозного и во времена его правления не было», — сказал кинематографист.

Режиссер заявил, что российская цивилизация, по его мнению, еще растет и развивается. Он призвал защищать волю страны к национальной самоидентификации и пришел к выводу, что Европа давно отказалась от такого стремления.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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