Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»

Вадим Карасев

Режиссер Андрей Кончаловский высказался против политкорректности на кинофестивалях

Российский режиссер Андрей Кончаловский высказался против использования принципов политкорректности на кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС.

«Это же смешно! В один год хорошие картины у женщин, в другой год — у мужчин. Но арифметического равенства не бывает. Отбирать лучшие фильмы таким принципом — это как, я не знаю, выстроить в шеренгу муравьев, ос, шмелей, шершней и тараканов. Вот так: "Встаньте в ряд. Сейчас мы будем все поровну делать". Так не бывает, это просто глупо», — сказал кинематографист.

Он заявил, что необходимо, чтобы «стадо политкорректных деятелей выдохлось». Тогда, по его мнению, Запад осознает абсурдность подобных правил и начнет более активно сотрудничать с российскими режиссерами.

В мае Кончаловский заявил о закате Европы и призвал не считать Запад эталоном. «Время брать Запад за эталон безвозвратно ушло. Есть у нас в России, безусловно, некий пиетет перед Западом. Которого, замечу, до Ивана Грозного и во времена его правления не было», — сказал кинематографист.

Режиссер заявил, что российская цивилизация, по его мнению, еще растет и развивается. Он призвал защищать волю страны к национальной самоидентификации и пришел к выводу, что Европа давно отказалась от такого стремления.



