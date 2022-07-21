Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим водорослям
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Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим водорослям

Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим водорослям

Исследователи установили, что глубоководные кораллы имеют флуоресцентные пигменты, которые нужны, чтобы способствовать фотосинтезу у живущих в организме кораллов симбиотических водорослей.

Внутри кораллового полипа живут водоросли и зооксантеллы. Именно они определяют цвет коралла. Симбионты обеспечивают коралл энергией при помощи фотосинтеза, так что их гибель влечет смерть всего полипа (так случается при печально известной в последнее десятилетие болезни «обесцвечивании кораллов»).

На большие глубины проникает лишь небольшое количество солнечного света. Ученые предположили, что кораллы могут облегчить фотосинтез своим симбионтам при помощи флуоресценции — способности поглощать свет на коротких волнах и повторно излучать его на более длинных волнах. Этим свойством обладают некоторые морские беспозвоночные, акулы, рыбы и один вид морских черепах (Eretmochelys imbricata).

Используя крошечные датчики на концах тонких кабелей, исследователи измерили длину световых волн внутри двух видов кораллов, содержащихся в лабораторном аквариуме. Флуоресцентные пигменты в их организме поглощают сине-зеленый свет (длина волны 450–550 нанометров), который лучше всего проникает в глубокие слои воды. Затем эти пигменты излучали оранжево-красный свет (590–780 нанометров). Согласно расчетам, пигменты могут удвоить количество оранжево-красного света, доступного кораллам, живущим на глубине от 50 до 80 метров под поверхностью. Оранжево-красный свет легче проникает в ткани по сравнению с сине-зеленым, что облегчает фотосинтез. На следующем этапе исследования ученые намерены измерить интенсивность фотосинтеза внутри кораллов.

Работа опубликована в журнале eLife.

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По материалам: polit.ru

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