Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам

Объем непогашенной задолженности криптолендинговой платформы Vauld после приостановки операций составил $402 млн. Такие оценки содержатся в документах для суда Сингапура, которые оказались в распоряжении The Block.

$363 млн из указанной суммы приходятся на розничных инвесторов. Одному из них фирма не вернула $34 млн., еще троим — более $10 млн.

20 крупнейших кредиторов вправе требовать возвращения $125 млн.

В издании напомним, что кредиторы по необеспеченному долгу в случае банкротства стоят в очереди после кредиторов с преимущественным правом требования и кредиторов по обеспеченному долгу.

К последней категории относится «Контрагент 1» и FTX Trading Ltd, которые имеют больше шансов полностью вернуть свои $35 млн и $4,1 млн соответственно.

Объем активов Vauld на отчетную дату составил $287,7 млн. Сооснователь и CEO платформы Даршан Батиджа отметил, что сумма не включает ~$70 млн на счетах в банках.

Проблемы Vauld начались с коллапса Terra — эквивалент $28 млн фирма держала в стейкинге UST. Следующим ударом стало общее падение крипторынка — Vauld занимала позиции в биткоине, Ethereum, Matic и XRP. Третьим фактором потери финансовой устойчивости стали дефолты некоторых контрагентов, которые привели к невозвратным потерям ~$1,7 млн.

«Ряд заемщиков, которые занимали криптовалюты без предоставления залога, потерпели крах», — говорится в документе.

Четвертой причиной наступления банкротства стали траты на спонсорские соглашения с конюшней «Формулы-1» Alfa Romeo и клубом АПЛ «Кристал Пэлас» в объеме $6 млн.

Платформа открыла подразделения в Сингапуре, Индии, США, Великобритании, Турции, Литве, Ирландии и на Сейшельских островах. Сбой работы последней привел к убытку $4,5 млн в августе 2021 года.

Команда платформы запросила шестимесячный мораторий на разбирательства. Согласно законам Сингапура, подобная привилегия предоставляется автоматически на 30 дней с момента подачи заявки (это произошло 8 июля).

Первое слушание по делу состоится 1 августа.

Помимо продажи платформы в числе возможных вариантов реструктуризации — привлечение венчурного капитала, конвертация долга в акционерный капитал, выпуск собственного токена и разработка плана платежей, привязанного к будущему доходу.

Напомним, менеджмент объявил о подготовке к реструктуризации деятельности 4 июля.

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