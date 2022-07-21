Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам
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Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам

Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам


Объем непогашенной задолженности криптолендинговой платформы Vauld после приостановки операций составил $402 млн. Такие оценки содержатся в документах для суда Сингапура, которые оказались в распоряжении The Block.


$363 млн из указанной суммы приходятся на розничных инвесторов. Одному из них фирма не вернула $34 млн., еще троим — более $10 млн. 


20 крупнейших кредиторов вправе требовать возвращения $125 млн.


В издании напомним, что кредиторы по необеспеченному долгу в случае банкротства стоят в очереди после кредиторов с преимущественным правом требования и кредиторов по обеспеченному долгу. 


К последней категории относится «Контрагент 1» и FTX Trading Ltd, которые имеют больше шансов полностью вернуть свои $35 млн и $4,1 млн соответственно.


Объем активов Vauld на отчетную дату составил $287,7 млн. Сооснователь и CEO платформы Даршан Батиджа отметил, что сумма не включает ~$70 млн на счетах в банках.


Проблемы Vauld начались с коллапса Terra — эквивалент $28 млн фирма держала в стейкинге UST. Следующим ударом стало общее падение крипторынка — Vauld занимала позиции в биткоине, Ethereum, Matic и XRP. Третьим фактором потери финансовой устойчивости стали дефолты некоторых контрагентов, которые привели к невозвратным потерям ~$1,7 млн.


«Ряд заемщиков, которые занимали криптовалюты без предоставления залога, потерпели крах», — говорится в документе.


Четвертой причиной наступления банкротства стали траты на спонсорские соглашения с конюшней «Формулы-1» Alfa Romeo и клубом АПЛ «Кристал Пэлас» в объеме $6 млн.


Платформа открыла подразделения в Сингапуре, Индии, США, Великобритании, Турции, Литве, Ирландии и на Сейшельских островах. Сбой работы последней привел к убытку $4,5 млн в августе 2021 года.


Команда платформы запросила шестимесячный мораторий на разбирательства. Согласно законам Сингапура, подобная привилегия предоставляется автоматически на 30 дней с момента подачи заявки (это произошло 8 июля).


Первое слушание по делу состоится 1 августа.


Помимо продажи платформы в числе возможных вариантов реструктуризации — привлечение венчурного капитала, конвертация долга в акционерный капитал, выпуск собственного токена и разработка плана платежей, привязанного к будущему доходу.


Напомним, менеджмент объявил о подготовке к реструктуризации деятельности 4 июля.


5 июля криптолендинговая платформа Nexo начала процедуру Due diligence сроком на 60 дней, по итогам которой она может подтвердить намерение о поглощении конкурента.


Ранее Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов».


Сумма задолженности Three Arrows Capital составила $3,5 млрд.


До этого Celsius Network отчиталась о «дыре» в балансе на $1,2 млрд.


Предполагаемые обязательства Voyager Digital могут составлять от $1 млрд до $10 млрд.


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# Экономика vauld, бизнес, суд, новости
По материалам: ForkLog

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