Ксения Собчак показала модный пляжный наряд с отдыха на Сардинии

Ведущая Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном на Сардинии, откуда делится отпускными фото. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном улетела в долгожданный отпуск. «Кто много работает, тот много отдыхает», - не устает подчеркивать журналистка в соцсетях. Правда, где именно она проводит летние каникулы, Ксения умалчивает. Но, судя по снимкам, которые появляются в ее Telegram-канале, явно не на курортах Краснодарского края. Подписчиков узнали знакомые виды и сообщили в комментариях, что это – Сардиния. Итальянский остров славится своими пляжами с прозрачной водой и привлекает состоятельных туристов со всей Европы. Цены здесь выше, чем на других итальянских курортах. Но Ксения, зарабатывающая в год 300 миллионов рублей, вполне может позволить себе такой отдых. Отправившись с утра на позагорать, блондинка решила похвастаться своим пляжным нарядом. Ксения сняла видео, в котором она позирует в купальнике, широкополой шляпе и салатовой тунике.«Как вам?» – игриво поинтересовалась журналистка у подписчиков. В Италии Ксения отдыхает вместе с близкой подругой – дизайнером Яной Расковаловой. Компанию им составляет режиссер Сергей Кальварский, который также активно делится в соцсетях снимками с Сардинии. На время отпуска Собчак с сыном поселилась в красивой вилле недалеко от побережья. Из окон дома открывается роскошный вид на Средиземное море и горы. Ксения часто фотографирует Платона – заметно, что мальчику очень нравится отдыхать вместе с мамой в таком живописном месте.Европу сейчас накрыла небывалая жара, но, несмотря на это, Собчак с друзьями решила устроить банный день. Ксения выложила в соцсетях видеоролик, в котором она в бикини сидит в парилке и хлещет веничком Яну Расковалову. «Баня, когда на улице 38 жары? Конечно да! Заветы Волочковой не нарушаем! – прокомментировала она видео, не забыв упомянуть свою заклятую подругу.