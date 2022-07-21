Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа

Ведущая и журналистка Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым. В эти дни Ксения Собчак отдыхает на Сардинии. Но даже во время отпуска телеведущая держит руку на пульсе и штудирует прессу. Именно со страниц изданий блондинка узнала о том, что у ее мужа Константина Богомолова появилась новая любовь.«Вижу: Богомолов представил новую девушку. … кликаю. Из статьи узнаю, что он уже даже и имя не скрывает - Анна. Чувствую себя обычным лохом, которого опять обманули. Теперь наслаждаюсь тем, что мне, исходя из моего нового «интереса» в профиле, на каждом втором сайте предлагают посмотреть на НЛО в Саратове и то, что «У Пугачевой новый любовник в Израиле». Так мне и надо», - написала Собчак в соцсети.