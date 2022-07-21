Ксения Собчак резко прошлась по Владимиру Соловьеву

Ведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на слова Соловьева. Светская львица в «Телеграме» ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, который мечтает о высылке ее из страны. «Соловьев благодарит Байдена за «дечубайсизацию» и мечтает выслать меня из страны. Передайте ему там, пусть губу подкатает. Не дождется», написала Ксения Собчак.Ранее в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил: «У меня ощущение, что Байден — наш агент. Ну вот смотрите. Еще никто не проводил «дечубайсизации», как Байден. Ему только за это памятник надо поставить», — отмечал телеведущий. Затем он добавил: «Если бы он еще Собчак к чертовой матери выслал из страны. Ему два памятника надо было поставить на родине героя Байдена. Потому что эту выковырять — было бы идеально».