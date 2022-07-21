Квалификацию членов саморегулируемых организаций предложили оценивать по желанию
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Квалификацию членов саморегулируемых организаций предложили оценивать по желанию

Квалификацию членов саморегулируемых организаций предложили оценивать по желанию

Депутаты Курской областной Думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому при включении работника — члена саморегулируемой организации в Национальный реестр специалистов он вправе самостоятельно выбирать, проходить ли ему повышение квалификации или независимую оценку квалификации. Документ размещен в электронной базе палаты.

Саморегулируемые организации — это некоммерческие организации, которые объединяют предприятия, работающие в определенной отрасли производства товаров (работ, услуг), либо субъекты профессиональной деятельности определенного вида. Задача таких объединений — переложить контрольные и надзорные функции за работой предприятий определенного сектора с государства на самих участников рынка, чаще всего в этом случае речь идет о строительных организациях.

С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые обяжут работников — членов саморегулируемых организаций при включении в Национальный реестр специалистов обязательно проходить независимую оценку квалификации (НОК). Сейчас такие специалисты при включении в реестр проходят только повышение квалификации.

Однако оплата за прохождение НОК примерно в семь-десять раз выше, чем за прохождение повышения квалификации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что новое требование об обязательном прохождении НОК вызывает  негативную реакцию как у работодателей, так и у специалистов. Причем статьи 196 и 197 Трудового кодекса и Закон «О независимой оценке квалификации» предусматривают исключительно добровольное прохождение НОК.

Разработчики законопроекта отмечают, что законодательство не предусматривает мероприятий по защите трудовых прав специалистов, при этом существует риск разрушения существующей отраслевой системы работы с персоналом и снижения подготовленности кадров.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс, согласно которым работник при включении в национальные реестры специалистов сможет самостоятельно выбрать, проходить ли ему повышение квалификации или независимую оценку квалификации.

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По материалам: pnp.ru

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