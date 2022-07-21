Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки

Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз 21 июля 2022. Луна в знаке Телец, убывающая луна ♉Когда Луна гостит у Тельца, мужчины особенно внимательны к женской красоте. В эти дни люди становятся нежнее и любвеобильнее. Минусом является возросшая лень, упрямство и тяга к удовольствиям:  вкусной еде, сладостям, красивым вещам. ✅ Многие дела можно выполнять в эти дни. Период в целом благоприятный, удачен для покупок и финансовых вложений, для оформления финансовых сделок, ценных бумаг. Удачно для долгосрочных дел, денежных вложений, банковских операций, открытия счета, страхования, оформления соц. пакета, кредита, подачи кредитной заявки. Подходит для перехода на новую работу, для покупки недвижимости, переезда и путешествий. А также для общественных дел, проведения презентаций, праздников, дел связанных с модой, дизайном, искусством. Хорошо для творчества, украшения и благоустройства дома, или загородного участка. Пойдут  дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами, а также с миром искусства. Это благоприятное время для приёма гостей, укрепления дружеских связей, культурного отдыха, для общения и семейных застолий. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждёте быстрого результата. ❤️ Удачно для свиданий, создания романтической обстановки, совместных ужинов, посещения ресторана, или развлекательного заведения. Подходит для новых знакомств. Телец вызывает напряжение в области шеи, горла. Людям, которым по роду деятельности приходится много говорить, рекомендуется в перерывах смачивать горло тёплым чаем, или молоком. Не рекомендуется проводить операции в области шеи. https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Сотрудников IKEA в Петербурге сняли за уничтожением нераспроданной продукции
Сотрудников IKEA в Петербурге сняли за уничтожением нераспроданной
Подборка забавных твитов обо всем - 20.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.07.2022 (15 фото)
Анастасия Решетова рассказала о скандале с Тимати и ссоре с сыном
Анастасия Решетова рассказала о скандале с Тимати и ссоре с сыном
Андрей Соколов в шоке от современных студентов
Андрей Соколов в шоке от современных студентов
Ксения Собчак показала модный пляжный наряд с отдыха на Сардинии
Ксения Собчак показала модный пляжный наряд с отдыха на Сардинии
Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Любовь Успенская рассказала о позоре после скандала с дочерью
Любовь Успенская рассказала о позоре после скандала с дочерью
Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»
Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой
Создатели Shoulders of Giants анонсировали версии для Xbox
Создатели Shoulders of Giants анонсировали версии для Xbox
Беременную внучку Людмилы Гурченко бросил любимый
Беременную внучку Людмилы Гурченко бросил любимый
21 августа в Черемхово состоится Черемуховый фестиваль
21 августа в Черемхово состоится Черемуховый фестиваль

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
ИКАО заявила о заведомо ложной информации о бомбе на борту самолета Ryanair
ИКАО заявила о заведомо ложной информации о бомбе на борту самолета
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре
Дмитрий Шепелев запечатлел игру 9-летнего сына Фриске на электрогитаре

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, что сулит пятница 15 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7