Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз 21 июля 2022. Луна в знаке Телец, убывающая луна ♉Когда Луна гостит у Тельца, мужчины особенно внимательны к женской красоте. В эти дни люди становятся нежнее и любвеобильнее. Минусом является возросшая лень, упрямство и тяга к удовольствиям: вкусной еде, сладостям, красивым вещам. ✅ Многие дела можно выполнять в эти дни. Период в целом благоприятный, удачен для покупок и финансовых вложений, для оформления финансовых сделок, ценных бумаг. Удачно для долгосрочных дел, денежных вложений, банковских операций, открытия счета, страхования, оформления соц. пакета, кредита, подачи кредитной заявки. Подходит для перехода на новую работу, для покупки недвижимости, переезда и путешествий. А также для общественных дел, проведения презентаций, праздников, дел связанных с модой, дизайном, искусством. Хорошо для творчества, украшения и благоустройства дома, или загородного участка. Пойдут дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами, а также с миром искусства. Это благоприятное время для приёма гостей, укрепления дружеских связей, культурного отдыха, для общения и семейных застолий. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждёте быстрого результата. ❤️ Удачно для свиданий, создания романтической обстановки, совместных ужинов, посещения ресторана, или развлекательного заведения. Подходит для новых знакомств. Телец вызывает напряжение в области шеи, горла. Людям, которым по роду деятельности приходится много говорить, рекомендуется в перерывах смачивать горло тёплым чаем, или молоком. Не рекомендуется проводить операции в области шеи. https://vk.com/larisaandersen