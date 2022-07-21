Лена Миро прошлась по откровенным образам Любови Успенской
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Лена Миро прошлась по откровенным образам Любови Успенской

Лена Миро прошлась по откровенным образам Любови Успенской
Певица Любовь Успенская эпатирует своими откровенными образами.   Артистка любит подчеркивать свою фигуру соблазнительными нарядами, из-за чего частенько сталкивается с критикой. На этот раз 68-летнюю певицу разнесла Лена Миро. «Зачем оголяться на публике, демонстрируя свою давно живущую плоть? Голые ляжки бабки выглядят, мягко говоря, не очень», — написала блогерша на своем сайте lena-miro.ru.
Миро призвала Успенскую выбирать более скромные образы с одеждой, прикрывающей тело, чтобы не вызывать у публики «желания покрутить пальцем у виска». «У всего, кроме бессмертных произведений искусства, есть срок годности», — подытожила Лена. Напомним, Миро часто высмеивает представителей отечественного шоу-бизнеса. Впрочем, иногда она и хвалит их. Недавно акула пера восхитилась Оксаной Самойловой, которая стала популярной блогершей, родила четверых детей и купила роскошный дом.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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