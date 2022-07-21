Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира

Ведущий Леонид Якубович высказался о развлекательных программах. Бессменный ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал временное снятие с эфира «Вечернего Урганта». «Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — высказался ведущий в новом выпуске программы «Респиратор Бабушкина» на RTVI.Народный артист полагает, что нет ничего плохого в том, что люди будут смотреть развлекательный контент. В то же время признал, что может не знать каких-то причин данного решения. Отметим, что программа «Вечерний Ургант», как и ряд других развлекательных передач Первого канала («Давай поженимся!», «Модный приговор»), временно отправлена на каникулы. Вместо них увеличено эфирное время информационных программ.