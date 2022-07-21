Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира

Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира
Ведущий Леонид Якубович высказался о развлекательных программах. Бессменный ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал временное снятие с эфира «Вечернего Урганта». «Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — высказался ведущий в новом выпуске программы «Респиратор Бабушкина» на RTVI.
Народный артист полагает, что нет ничего плохого в том, что люди будут смотреть развлекательный контент. В то же время признал, что может не знать каких-то причин данного решения. Отметим, что программа «Вечерний Ургант», как и ряд других развлекательных передач Первого канала («Давай поженимся!», «Модный приговор»), временно отправлена на каникулы. Вместо них увеличено эфирное время информационных программ.
# Шоу-бизнес Якубович Леонид
По материалам: z-aya

Последние новости

В Великобритании рассказали о возмущении жителей из-за размера инфляции
В Великобритании рассказали о возмущении жителей из-за размера
Странный и черный юмор (15 фото)
Странный и черный юмор (15 фото)
Мария Машкова поддержала коллегу Анатолия Белого, покинувшего МХТ
Мария Машкова поддержала коллегу Анатолия Белого, покинувшего МХТ
Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира
Леонид Якубович сожалеет, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира
Софья Каштанова призналась, что заболела и даже сделала МРТ
Софья Каштанова призналась, что заболела и даже сделала МРТ
Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Масляковым
Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Масляковым
Максим Галкин собрался в Америку без жены и детей
Максим Галкин собрался в Америку без жены и детей
Чем опасна магнитная буря 21-22 июля 2022 года и почему ее называют солнечным взрывом
Чем опасна магнитная буря 21-22 июля 2022 года и почему ее называют
Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам
Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам
FIFA 23 официально представили: что нового, первый трейлер
FIFA 23 официально представили: что нового, первый трейлер
Никак не простит! Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцене с Петросяном
Никак не простит! Степаненко со скандалом отказалась выступать на
Самые частые причины расставания согласно Знаку Зодиака
Самые частые причины расставания согласно Знаку Зодиака

Топ на сегодня

Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день месяца
Противостояние Солнца и Плутона 20 июля 2022 года: самый добрый день
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Для состарившихся собак-поводырей просят денег на корм
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Подборка забавных объявлений и народного креатива (17 фото)
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о необходимости нового проекта Запада
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о необходимости нового
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина
Песков анонсировал ряд зарубежных визитов Путина

Еще по теме

Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант»
Леонид Якубович попал в аварию вместе с женой и внучкой
Леонид Якубович умер или нет, последние новости: жив или нет ведущий «Поле чудес»
Леонид Якубович новости сегодня 2016: ведущий Поле чудес умирал 5 раз