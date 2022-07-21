Любовь Успенская рассказала о позоре после скандала с дочерью

68-летняя певица Любовь Успенская рассказала об отношениях с дочерью Татьяной после того, как она вылила на нее грязь. Исполнительница хита «К единственному, нежному» тяжело переживала из-за ссоры с единственным ребенком. Они с Татьяной долго не могли помириться и публично выясняли отношения. Размолвка произошла после того, как дочь певицы попала в аварию. Она упала с велосипеда, разбив лицо. Затем девушка в эфире канала НТВ принялась обвинять мать в жестоком отношении к ней. «Я познала горе с моей дочерью: авария, клиники, операции. Пережила позор, когда Таня в неадекватном состоянии выливала на меня грязь. Я тогда не понимала, почему она так враждебно ко мне относится», — вспоминает Любовь Залмановна. Успенская сообщила, что Татьяна после скандального телеэфира улетела в Америку к отцу. Звезда шансона считает, что Александр Плаксин настраивал дочь против нее, обещая ей «золотые горы». Артистка думала, что уже никогда не сможет простить наследницу.«Я не ощущала с ее стороны понимания, в какую пропасть унижения она меня опустила. И мы оборвали всякую связь. А потом мне удалось на расстоянии изолировать Таню от папы и отправить в Палм-Спрингс, где живет мой друг Казимир. Он взял все заботы о Тане на себя. Полгода Казимир с ней занимался, полностью заменил ей отца, сделал так, чтобы Таня поверила, что я ее прощу», — поделилась шансонье. Девушка приехала в Москву и помирилась с родительницей. Сейчас у них прекрасные отношения. Любовь Залмановна занялась продюсированием дочери, которая тоже начала петь. Успенская подчеркнула, что во время работы относится к Татьяне, как к своей подопечной, а не родному человеку. «Я вижу, что многие наши звезды раскручивают своих детей, даже если у тех нет способностей. Порой это выглядит нелепо. Но у меня высокая планка, я знаю, что Таня выйдет на сцену и ни у кого даже в мыслях не возникнет, что она выступает благодаря маме», — заверила артистка в интервью «7 дней».