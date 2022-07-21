Максим Галкин лается с подписчиками: «Что значит – Аллочку верните? Она что – шифоньер?!»

Шоумен продолжает нелестно отзываться о людях из России, в то время как Алла Пугачева молчит. Кто-то считает, что Примадонна находится под давлением Максима Галкина. Сам юморист ответил на подобные доводы в свой адрес.

Почти полгода звездная семья проживает за границей. Поначалу супруги обосновались в Израиле, сейчас они находятся в Юрмале, где, к слову, отдыхают каждый год. Максим, лишившийся работы в родной России, без дела не сидит и гастролирует по миру. Буквально вчера 46-летний шоумен анонсировал выступления в Америке, из-за чего столкнулся с жесткой критикой в свой адрес.

Галкин не растерялся и заверил подписчиков, что дает концерты в США давно, один из последних был в 2018 году. Также он опроверг слух о том, якобы подчинил супругу своей воле. «Что значит — Аллочку верните? Она что — шифоньер?!» — недоумевает артист.

Сама Алла Борисова заявляла, что вернется в РФ к 1 сентября, что касается Галкина, то его на родине может ожидать уголовное преследование за распространение фейков об армии России.

Поступками Максима Галкина разочарованы многие известные персоны. Так, телеведущий Андрей Норкин считает, что шоумен действует исключительно в корыстных целях.

«А почему Максим Галкин молчит по поводу обстрелов Донецка? У него же есть куча каких-то данных... Он на этом деньги не зарабатывает? Если человек обозначил свою позицию, то он, наверное, должен высказаться о недопустимости обстрелов гражданских кварталов — школ, больниц, детских садов. А он молчит!» — негодовал телеведущий.

Журналист Андрей Сидорчик попытался объяснить мотивы артиста. «У Максима, как у обеспеченного человека, есть прекрасные дружеские связи с тусовкой украинского шоу-бизнеса. А люди в Донецке, Макеевке, даже России... Ему плевать на них! Они для него — простые смертные. Вот то, что переживает госпожа Лобода — для Галкина трагедия. Он сопереживает себе ближним, не более того», — отметил Сидорчик.