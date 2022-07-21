Максим Галкин поругался с поклонниками
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Максим Галкин поругался с поклонниками

Максим Галкин поругался с поклонниками
Артист Максим Галкин собрался в Америку. Шоумен продолжает нелестно отзываться о России и соотечественниках, в то время как Алла Пугачева упорно молчит. Кто-то считает, что Примадонна находится под давлением Максима Галкина. Юморист ответил на это в резкой манере. Почти полгода звездная семья проживает за границей. Супруги обосновались в Израиле, а сейчас находятся в Юрмале, где, к слову, отдыхают каждый год. Максим, лишившийся работы в России, без дела не сидит и гастролирует по всему миру. Буквально вчера 46-летний шоумен анонсировал выступления в Америке, из-за чего столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Галкин не растерялся и заверил подписчиков, что дает концерты в США давно, один из последних был в 2018 году. Также он опроверг слух о том, якобы подчинил супругу своей воле. «Что значит — Аллочку верните? Она что — шифоньер?!» — недоумевает артист.
Сама Алла Борисова заявляла, что вернется домой к 1 сентября, что касается Галкина, то его на родине может ожидать уголовное преследование за распространение фейков об армии России. Поступками Максима Галкина разочарованы многие известные персоны. Так, телеведущий Андрей Норкин считает, что шоумен действует исключительно в корыстных целях. «А почему Максим Галкин молчит по поводу обстрелов Донецка? У него же есть куча каких-то данных... Он на этом деньги не зарабатывает? Если человек обозначил свою позицию, то он, наверное, должен высказаться о недопустимости обстрелов гражданских кварталов — школ, больниц, детских садов. А он молчит!» — негодовал телеведущий. Журналист Андрей Сидорчик попытался объяснить мотивы артиста. «У Максима, как у обеспеченного человека, есть прекрасные дружеские связи с тусовкой украинского шоу-бизнеса. А люди в Донецке, Макеевке, даже России... Ему плевать на них! Они для него — простые смертные. Вот то, что переживает госпожа Лобода — для Галкина трагедия. Он сопереживает себе ближним, не более того», — отметил Сидорчик.    
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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