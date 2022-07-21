Максим Галкин собрался в Америку без жены и детей

Артист Максим Галкин решил продолжить свой гастрольный тур в США. Шоумен является известным артистом развлекательного жанра. Он больше 20 лет выступает на сцене. Рядом с ним находится Алла Пугачева. Она не только следит за хозяйством, но и воспитывает детей: двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что недавно звездная семья уехала в Израиль. Там они провели несколько месяцев. Теперь Пугачева и Галкин находятся в Юрмале. Муж певицы продолжает давать гастроли. Примечательно, что он уже распланировал концерты и на осень. А вот сама Алла Борисовна обещала вернуться в Москву, чтобы отвести детей в школу. На этот раз Максим снял видео, на котором гуляет вечером у особняка в Юрмале. Он сообщил, что собирается в США, но не в этом году, а в марте 2023 года.«Потрясающая погода в Юрмале! Солнце светит! Дорогие мои американские зрители, обращаюсь именно к вам. Наконец-то определились даты моего большого тура по США. Он состоится через полгода в марте. 8 марта 2023 – Вашингтон Berman Hebrew Academy 10 марта 2023 – Бостон John Hancock Hall 11 марта 2023 – Нью-Йорк Claire Tow Theatre 14 марта 2023 – Кливленд Anshe Chest Fairmont Temple 15 марта 2023 – Атланта Rialto Center for the Arts 17 марта 2023 – Майами Littman Theatre 18 марта 2023 – Чикаго Evanston Auditorium 19 марта 2023 – Денвер Newman Center for The Performing Arts 21 марта 2023 – Сиэтл Edmonds Center for The Performing Arts 24 марта 2023 – Сан-Франциско Palace of Fine Arts 25 марта 2023 – Лос-Анджелес Wilshire Ebell TheatreВозможно, будут добавляться города и еще концерты. Продажа билетов уже открыта. До встречи, мои Американские зрители! С нетерпением буду ждать концертов. Чуть позже объявлю большой тур по Канаде!» — поделился артист.