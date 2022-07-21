Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива

Шоумен Максим Галкин поделился редким видеороликом с подросшими детьми, снятым в Юрмале. Максим Галкин давно стал известным артистом. Он выступает на сцене с аншлагами. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева. Супруги не раз отвечали на насмешки хейтеров. Несмотря на большую разницу в возрасте, пара живет душа в душу. У них подрастают дети: восьмилетние Лиза и Гарри, которые осенью пойдут в третий класс В этом году звездная семья устроила большое путешествие. Недавно Галкин и Пугачева были в Израиле. Артист успешно давал гастроли. А теперь они приехали в Юрмалу, где остановились на роскошной вилле. В гостях у них уже побывала Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Юморист делился кадрами, на которых двойняшки играют и катаются с водной горки. А теперь Максим решил устроить вечерний променад с детьми. Они отправились на пляж, где смогли полюбоваться закатом. Лиза предстала в спортивном костюме с модным принтом. Наряд оранжевого оттенка сливался с заревом на небе. На поясе она повязала белую куртку.«Девочка-закат! У Гарика вчера куртка была под цвет неба, а теперь у Лизы. Прелесть какая!» — заявил Галкин. «А она у меня до сих пор такая», — отметил Гаррик. «Нет, небо другое», — высказался отец. «Ну да! Небо меняется с каждым днем», — с улыбкой заметила Лиза. Однако потом небо все же стало такого же оттенка, как куртка у сына Примадонны. Галкин восхитился видами. В какой-то момент Гарри захотел посмотреть на себя, но не сразу понял, что вышел из кадра. Максим пообещал потом ему показать видео. Поклонники восхитились тем, как выросли двойняшки. Многие отметили, что сын стал еще больше похож на папу. А вот Лиза не перестает хвастаться модными образами. «Какие классные», «Вот это Лиза вымахала», «Любимые наши детки», «По пляжу гулять приятнее всего», «Как там красиво», «Гарри прям весь в папу», «Ну что за дивные дети», «Ох, как они быстро растут», «Что за модница эта Лиза», — стали писать подписчики.