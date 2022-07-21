Мария Машкова поддержала коллегу Анатолия Белого, покинувшего МХТ
Сегодня, 02:15
Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Мария Машкова выразила восхищение поступком Анатолия Белого. После увольнения актера Анатолия Белого из МХТ имени Чехова по собственному желанию и его отъезда из России многие коллеги по сцене сочли своим долгом обвинить его в лицемерии. Несколько известных личностей дали негативную оценку Анатолию Белому. В диссонанс с ними прозвучали слова актрисы Марии Машковой, дочери звезды театра и кино Владимира Машкова. Она открыто заявила, что поддерживает поступок Анатолия Белого, и дала понять, что восхищена им.
«Анатолий Белый — самый смелый из всех моих коллег, с которыми я встречалась на площадке. Толя, я тебя очень люблю», — написала Мария Машкова в микроблоге. По некоторым данным, Анатолий Белый вместе с семьей сейчас находится в Израиле. Последний раз в МХТ он появлялся 30 июня на банкете по случаю завершения сезона. В сентябре в спектаклях его заменит Константин Хабенский. Напомним, Мария Машкова с семьей уже несколько лет живет в США. С отцом Владимиром Машковым она разорвала отношения после того, как тот потребовал ее возвращения в Россию.
По материалам: z-aya