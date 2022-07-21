Мария Машкова поддержала коллегу Анатолия Белого, покинувшего МХТ

Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Мария Машкова выразила восхищение поступком Анатолия Белого. После увольнения актера Анатолия Белого из МХТ имени Чехова по собственному желанию и его отъезда из России многие коллеги по сцене сочли своим долгом обвинить его в лицемерии. Несколько известных личностей дали негативную оценку Анатолию Белому. В диссонанс с ними прозвучали слова актрисы Марии Машковой, дочери звезды театра и кино Владимира Машкова. Она открыто заявила, что поддерживает поступок Анатолия Белого, и дала понять, что восхищена им.«Анатолий Белый — самый смелый из всех моих коллег, с которыми я встречалась на площадке. Толя, я тебя очень люблю», — написала Мария Машкова в микроблоге. По некоторым данным, Анатолий Белый вместе с семьей сейчас находится в Израиле. Последний раз в МХТ он появлялся 30 июня на банкете по случаю завершения сезона. В сентябре в спектаклях его заменит Константин Хабенский. Напомним, Мария Машкова с семьей уже несколько лет живет в США. С отцом Владимиром Машковым она разорвала отношения после того, как тот потребовал ее возвращения в Россию.