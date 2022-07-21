Медведев дал обещание беженцам из Донбасса и с Украины

Вадим Карасев

Зампред Совбеза Медведев пообещал беженцам из Донбасса выполнение всех задач спецоперации

Россия выполнит все задачи спецоперации, чтобы на Донбассе было мирно. Такое обещание дал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области, передает РИА Новости.

«Все, что мы наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, по другим направлениям сделаем, доведем до конца. Так, чтобы было мирно, спокойно и комфортно», — заверил он временных переселенцев.

21 июля Медведев посетил пункт временного размещения беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины, в Таганроге. Политик и осмотрел условия пребывания переселенцев и пообщался с ними.