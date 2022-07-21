МЕРКОСУР отказал Зеленскому в выступлении на саммите южноамериканских стран

Вадим Карасев

Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским и не позволит ему выступить на саммите, проходящем в городе Луке, заявил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.

"МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита - прим.) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий".

Напомним, что 6 июля состоялись переговоры Украины и Парагвая, в ходе которых Зеленский пытался найти возможности выступить перед лидерами МЕРКОСУР на тему украинского конфликта.

МЕРКОСУР - торговая организация южноамериканских стран, созданная в 1991 году и объединяющая Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию.

Напомним, что в японском парламенте обвинили Зеленского в эскалации кризиса в стране — если бы он не провоцировал Россию, ей не пришлось бы проводить спецоперацию.