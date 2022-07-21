МЕРКОСУР отказал Зеленскому в выступлении на саммите южноамериканских стран
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МЕРКОСУР отказал Зеленскому в выступлении на саммите южноамериканских стран

МЕРКОСУР отказал Зеленскому в выступлении на саммите южноамериканских стран

Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским и не позволит ему выступить на саммите, проходящем в городе Луке, заявил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.

"МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита - прим.) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий".

Напомним, что 6 июля состоялись переговоры Украины и Парагвая, в ходе которых Зеленский пытался найти возможности выступить перед лидерами МЕРКОСУР на тему украинского конфликта.


МЕРКОСУР - торговая организация южноамериканских стран, созданная в 1991 году и объединяющая Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию.

Напомним, что в японском парламенте обвинили Зеленского в эскалации кризиса в стране — если бы он не провоцировал Россию, ей не пришлось бы проводить спецоперацию.

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По материалам: uposters.ru

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