Минюсту хотят разрешить ведение списка юридических клиник
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Минюсту хотят разрешить ведение списка юридических клиник

Минюсту хотят разрешить ведение списка юридических клиник

Минюст хотят наделить полномочиями по ведению списка юридических клиник и утверждению формы документов, нужных для мониторинга деятельности по оказанию бесплатной юрпомощи. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан во исполнение принятого в июне закона о внесении изменений в ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который в том числе предусматривает, что участники системы бесплатной юридической помощи, в том числе «юридические клиники» при вузах, будут отчитываться о своей работе перед министерством юстиции.

Согласно разработанного Минюстом проекту закона, ведомство сможет вести список юридических клиник, утверждать формы документов, которые необходимы для проведения мониторинга деятельности по оказанию бесплатной юрпомощи и правовому просвещению граждан, а также устанавливать порядок заполнения этих документов и определять сроки их представления.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова объяснила, кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Такое право есть у малоимущих граждан и детей-сирот, пенсионеров и людей, решивших усыновить ребенка, ветеранов Великой Отечественной войны и героев Труда, инвалидов первой и второй группы.

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По материалам: pnp.ru

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