Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди

Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Чтобы предотвратить вакханалию на могиле певца Юрия Шатунова около могилы поставили вооруженных людей.    К могиле музыканта Юрия Шатунова поставили вооруженную охрану. Около погоста можно увидеть мужчину лет пятидесяти с автоматом и нашивкой «Росгвардия».
Как отметил мужчина, почти все посетители могилы ведут себя спокойно и культурно. Однако есть и те, кто позволяет себе некие вольности. Росгвардеец не позволяет себя фотографировать – только могилу. Отметим, что около могилы Юрия Шатунова каждый день столпотворение. Сюда со всей России приезжают группами. Некоторые фанатки начинают кричать и признаваться Юрию Шатунову в любви, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные подразделения в Славянске
Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку
Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся животом
Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся
Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition доступна на Xbox — лучший момент, чтобы пройти по Game Pass
Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition доступна на Xbox — лучший
Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда
Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И

Топ на сегодня

Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану
Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле
Наталья Гулькина в шоке от плясок на могиле Юрия Шатунова
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца