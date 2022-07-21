Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди

Чтобы предотвратить вакханалию на могиле певца Юрия Шатунова около могилы поставили вооруженных людей. К могиле музыканта Юрия Шатунова поставили вооруженную охрану. Около погоста можно увидеть мужчину лет пятидесяти с автоматом и нашивкой «Росгвардия».Как отметил мужчина, почти все посетители могилы ведут себя спокойно и культурно. Однако есть и те, кто позволяет себе некие вольности. Росгвардеец не позволяет себя фотографировать – только могилу. Отметим, что около могилы Юрия Шатунова каждый день столпотворение. Сюда со всей России приезжают группами. Некоторые фанатки начинают кричать и признаваться Юрию Шатунову в любви, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище.