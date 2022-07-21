Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина
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Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина

Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазинаПосетитель магазина отомстил грубому покупателю, пнув его ключи от машины в канализацию

Пользователь Reddit с ником Reddit807 поделился историей о том, как он отомстил незнакомому мужчине, который оскорбил сотрудницу магазина. В комментариях к рассказу многие пользователи восхитились его поступком.

По словам мужчины, однажды в магазине популярной торговой сети он заметил, как некий покупатель грубо высказывал сотруднице свои претензии из-за якобы неработающей кассы самообслуживания. «Итак, он попросту кричал на эту женщину без какой-либо на то причины. В происходящем не было ее вины», — отметил Reddit807. Рассказчик добавил, что после того как незнакомец все-таки расплатился за покупки, он обозвал сотрудницу магазина нецензурным словом.

Reddit807 также уточнил, что хотел вмешаться в конфликт и обратился к женщине, предложив свою помощь, но она ответила отказом. Однако позже, выходя из магазина, мужчина увидел, что накричавший на женщину посетитель уронил ключи от машины на парковке, в то время как нес покупки. При этом недалеко от этого места находилась дождевая канализация.

«Я аккуратно пнул ключи в сторону по направлению к канализации. Они попали в одно из отверстий, и я услышал самый приятный "плюх" в своей жизни», — признался Reddit807. Он добавил, что спустя несколько дней поговорил с сотрудницей и узнал, что грубый незнакомец после этого несколько раз заходил в магазин и спрашивал, не видел ли кто-то его ключи.

«Говорю как женщина, работавшая в торговле: чувак, ты чертов герой», «Идеальная месть», «Не все герои носят плащи, некоторые из них пинают ключи в канализацию», — написали пользователи Reddit в комментариях к посту. Многие юзеры также посетовали на хамство посетителей магазинов, с которым они сталкивались.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что по ошибке вскрыл посылку матери и обнаружил в ней пикантную находку. По словам парня, ему пришлось переклеивать посылку.

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По материалам: lenta.ru

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