Мужчина в костюме медведя спас девушку от незнакомца с посохом, залезшего к ней в трусы
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Мужчина в костюме медведя спас девушку от незнакомца с посохом, залезшего к ней в трусы

Мужчина в костюме медведя спас девушку от незнакомца с посохом, залезшего к ней в трусы

В Великобритании переодевшийся в медведя прохожий спас девушку-подростка, которую пытался изнасиловать неизвестный мужчина с посохом и в маскарадном костюме.

Инцидент случился в городе Оксфорд в ноябре прошлого года, когда девушка сидела ночью на бордюре тротуара. 


Присевший рядом с ней незнакомец стал приставать к девушке, принявшись трогать ее ноги, а затем запустив руку в ее трусы.

Однако через несколько секунд объявился знакомый девушки, нарядившийся в костюм медведя, после чего неудавшийся насильник ретировался. Спаситель же проводил британку до дома.

Как сообщает Yahoo, напавшим на девушку мужчиной оказался 29-летний Фрэнк Холливелл, который на суде стал отрицать, что домогался девушки. Британец заявил, что она придумала историю, чтобы привлечь внимание своего парня, с которым накануне поссорилась.

Девушка отвергла данные обвинения, заявив, что вовсе не была пьяной, как утверждает Холливелл. В настоящее время разбирательства продолжаются.

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По материалам: uposters.ru

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