На Иркутской ГЭС завершили ремонт первого участка дороги
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На Иркутской ГЭС завершили ремонт первого участка дороги

На Иркутской ГЭС завершили ремонт первого участка дороги

На первом участке дороги на Иркутской ГЭС завершили работы по восстановлению гидроизоляции швов кровли машинного зала. Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первую половину дороги заасфальтировали, установили знаки, выполнили разметку и перенесли троллейбусную контактную сеть. С 11 июля по этому участку открыли автомобильное движение. В настоящее время подрядчик приступил к работам на второй половине проезжей части. Также выполнили работы по демонтажу асфальта и тротуара со стороны верхней части реки, прилегающей к ГЭС. Общая протяженность ремонтируемого отрезка на плотине ГЭС – 240 метров. На объекте задействовали 20 человек, четыре мини-погрузчика.

После окончания ремонта с двух сторон оборудуют пешеходные тротуары. Сделают современное ограждение, которое обеспечит безопасность пешеходов.

Ограничили движение по плотине ГЭС с 23 апреля. Это связано с ремонтом кровли машинного зала ГЭС и дорожными работами. Ограничение продлится до конца лета.

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По материалам: irk

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