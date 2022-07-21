На поле битвы римлян с батавами найден фрагмент кавалерийской маски

Вадим Карасев

Ржавый кусок железа, найденный на древнем поле битвы у немецкого города Крефельд, оказался крупным фрагментом редкой маски римской кавалерии I века.

Батавы были германским народом, жившим близ устья Рейна. В 12 году до нашей эры они попали под власть римлян и получили высокий статус союзников Римской империи. Они служили в римской армии и были освобождены от налогов. Среди всех германских племен батавы считались самым смелым. Из батавов, со времен Октавиана Августа, набиралось одно из элитных подразделений — конная императорская стража (equites singulares). Из менее чем 40 000 батавов в I веке 5500 служили в римской армии. Это означает, что половина всех мужчин поступали на военную службу после того, как им исполнялось 16 лет.

На землях батавов был построен крупный воинский лагерь Ветера, ставший оплотом римской власти. Теперь на его месте располагается немецкий Ксантен. Но в 69 году нашей эры батавы подняли восстание против Рима. Одна из битв произошла близ нынешнего Крефельда. В ней батавам противостояло войско под командованием легата Диллия Вокулы. Согласно Тациту, батавы потерпели поражение, но понесли тяжелые потери. С тех пор, как в 2017 году на предполагаемом месте битвы начались раскопки, были обнаружены тысячи находок, в том числе 200 скелетов лошадей, доспехи и оружие. Подробнее о восстании батавов и работе археологов в Крефельде можно узнать из специального очерка.

Среди находок была и металлическая пластина, которая, как и остальные предметы, была доставлена в Археологический музей Крефельда для консервации и изучения. Рентген показал, что на фрагменте имеется прорезь для глаза, рельефное изображение уха и заклепка на месте крепления к шлему. Тогда исследователи поняли, что перед ними фрагмент кавалерийской маски — редкого элемента римской амуниции.

Подобных масок известно всего пятнадцать. Они крепились к оголовью шлема с помощью шарнира и защищали лицо всадника. Исследователи называют их масками типа Неймеген-Копс. Самая знаменитая маска найдена в 1915 году, она прикреплена к Неймегенскому шлему, названному по нидерландскому городу, близ которого он обнаружен. Большинство масок найдено на бывшей территории батавов, поэтому предполагается, что они использовались батавскими всадниками. Согласно письменным источникам, в первую очередь трактату Арриана «Тактическое искусство», маски использовались в ходе особого рода учебных сражений в римской кавалерии, которые назывались ἱππικὰ γυμνάσια — «конные упражнения». Но не исключено, что маски надевали и во время боевых действий. Бесстрастное металлическое лицо наводило ужас на солдат противника.

Реставраторы из Крефельда при помощи пескоструйной обработки очистили от коррозии глазную щель и ухо маски, чтобы убедиться, что это именно то, чем казалось. Очистка будет продолжена после того, как маска проведет шесть месяцев в щелочной ванне. После очистки и консервации маска будет выставлена ​​в Археологическом музее Крефельда.