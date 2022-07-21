На Украине запретят все российские СМИ

Вадим Карасев

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о решении запретить все российские СМИ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о решении запретить в стране все российские СМИ. О том, что на Украине запретят все российские медиа он сообщил в своем Telegram-канале.

Для этой цели украинские власти планируют разработать новый закон о медиа, отметил чиновник. «Сейчас на Украине действуют законы, регулировавшие деятельность СМИ еще в 1990-е годы. Зато медийный ландшафт с тех пор существенно изменился: появился мощный интернет, множество социальных сетей и потоковые сервисы. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией», — написал Ткаченко.

По его словам, разработка законопроекта призвана «поставить заслон российской пропаганде» на территории Украины. «Все телеканалы и другие медиа ресурсы с происхождением из государства-агрессора будут запрещены», — заявил министр.