Нацбанк Украины резко девальвировал гривну

Вадим Карасев

С 21 июля 2022 года Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к американскому доллару на 25%, объяснив необходимость этой меры изменением "фундаментальных характеристик экономики Украины" во время конфликта с Россией, а также укреплением доллара к другим валютам.

Теперь курс опустился до 36,5686 гривны за доллар.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики".

Коррекция обменного курса увеличит продажу валютной выручки экспортерами и минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка. Кроме того, 25 июля 2022 года будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у зарубежного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Напомним, что курс гривны был зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар.

Накануне кредиторы согласились на отсрочку обслуживания украинского долга с 1 августа до конца следующего года. Ранее украинский кабмин издал постановление, в котором предписал Минфину согласовать отсрочку выплат по облигациям на два года. На этот же срок планировалось отсрочить потенциальный доход по облигациям.