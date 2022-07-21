Надежда Бабкина проводит лето с семьей на даче без молодого мужа
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Надежда Бабкина проводит лето с семьей на даче без молодого мужа

Надежда Бабкина проводит лето с семьей на даче без молодого мужа
Певица Надежда Бабкина рассказала, как проводит отпуск в этом году. Надежда Бабкина подаёт пример сбежавшим из России звездам. В отличие от тех знаменитостей, которые этой весной уехали подальше от родной страны, народная артистка даже не задумывается об эмиграции. Она не может себе представить, что ей однажды придется проститься с любимой русской природой. Сегодня Бабкина показала живописную территорию её загородного участка. Этот сад она считает своим местом силы. Там же школьные каникулы проводит и младшее поколение семьи Надежды Георгиевны.
«Лето проводим всей семьей на даче. Какое это удовольствие, мои дорогие, усевшись в дачное плетёное кресло, вдыхать чистый воздух, наслаждаться пением птиц, любоваться удивительной красоты розами и гортензией, высаженными когда-то собственными руками… А как приятно в собственном саду сорвать прямо с ветки свежее яблочко или черешню!», — рассказала Бабкина в Телеграм-канале. Интересно, что молодой гражданский муж певицы Евгений Гор занят совсем другими делами. Недавно он уехал на гастроли со своим концертным директором. Исполнитель публикует в Сети кадры их веселых поездок по городам. Кажется, Гор за последние дни даже и не вспомнил о своей супруге. В одном из интервью Бабкина как-то рассказывала, что у них с мужем свободные отношения. Они часто живут отдельно и не контролируют друг друга. За 20 лет отношений они выработали очень комфортную схему общения, которая их ни к чему не обязывает. Кстати, Гор на днях признался, что ездит на гастроли чисто ради удовольствия. Основной доход он получает от своего бизнеса — продажи ароматических свечей.
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

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