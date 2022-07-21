Настя Ивлеева провела экскурсию по квартире Элджея: «Стильно! Я просто в шоке»

Несмотря на расставание, экс-супруги сохранили друг к другу трепетные чувства. Ивлеева с теплотой отзывается об Элджее, а недавно даже провела вечер в его новенькой квартире.

Очередная встреча была приурочена к годовщине свадьбы. Экс-супруги провели весь день вместе, а вечером Элджей пригласил Настю в свою уже холостяцкую квартиру.

Блогер не упустила возможности снять рум-тур для личного YouTube-канала. «Это эксклюзив нереального масштаба! Мы заходим в квартиру, нас встречает вот такая гостиная, проектор… На самом деле очень стильная хата. Я просто в шоке!» — восторгалась блондинка.

Просторную комнату 28-летний рэпер разделил на несколько зон. Причем вместо перегородок Элджей повесил шторы. Настя высоко оценила такое интерьерное решение. «Блин! Вау! Господи, это что-то невероятное!» — делилась эмоциями блогер.

Прогуливаясь по квартире Ивлеева заметила несколько знакомых предметов искусства. Оказалось, что Элджей забрал их из общего офиса, а также загородного дома, бывшего семейного гнездышка. «Здесь картина, которая похищена из дома», — заявила звезда.

31-летняя блондинка продемонстрировала и спальню рэпера. «Честно говоря, я думала, ничто не сможет переплюнуть мою квартиру в Хамовниках. Скажу, что Эджеич тут сделал какой-то невероятный «гоу», — говорила Настя.