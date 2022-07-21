Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Актриса Наталья Рудова рассказала о своей беде. Артистка опубликовала у себя в блоге в социальных сетях кадры, на которых позирует в джинсах и белой майке. При этом майку Наталья Рудова задрала, и показала, как резко она похудела: джинсы буквально болтаются, а ребра торчат Впрочем, актрису абсолютно устраивает ее фигура, но бесит тот факт, что похудела она из-за болезни.«Какая же я красивая приехала из Африки… И как же меня задолбало РПП (расстройство пищевого поведения)», — расстроенно написала в своем блоге артистка. «В Африке и после такое часто бывает, скоро все пройдет», «Натали, не парься. Пей жидкость и пару дней ешь рис без специй», «Обратитесь к хорошему психологу», «Попейте антидепрессанты». «Лучше записаться к гастроэнтерологу», — засыпали ее советами подписчики.