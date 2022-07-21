Названа причина внесения Пивоварова в реестр иноагентов

Вадим Карасев

Журналиста Пивоварова внесли в реестр иноагентов за доход от Google и премии «Редколлегия»

Журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) внесли в список иноагентов за то, что он получал несколько денежных переводов из-за границы, в числе которых доход от рекламы в Google. Такую причину назвало издание Baza в Telegram.

По его данным, министерство посчитало иностранным финансированием переводы от трех компаний. В частности, в феврале 2020 года Пивоваров получил около двух тысяч долларов от зарегистрированной на Бермудских островах компании Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию «Редколлегия» для российских журналистов.

Пивоваров также получил 47,5 тысячи долларов от немецкой вертолетной компании Startrade Heli. Кроме того, с 2019 по 2021 год компания Google перечислила ему 91,5 тысячи долларов за рекламу.

Алексея Пивоварова признали иноагентом в начале июня. Вместе с ним в реестр попали журналисты Олег Кашин и Михаил Соколов, художница и активистка Юлия Цветкова, правозащитница Ирина Данилович и политолог Николай Петров. Помимо этого, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, ведомство внесло бизнесмена Евгения Чичваркина.