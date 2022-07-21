Никак не простит! Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцене с Петросяном
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Никак не простит! Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцене с Петросяном

Никак не простит! Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцене с Петросяном

Степаненко и Петросян оформили развод в 2018 году. Евгений Ваганович уже женился на молодой помощнице Татьяне, стал отцом сына и о бывшей не вспоминает. А вот Елена Григорьевна до сих пор выходит из себя, когда слышит фамилию экс-супруга.

С 1 по 4 сентября в Сочи пройдет фестиваль «Юморина». И Елена Григорьевна, и Евгений Ваганович приглашены на мероприятие. Если же юморист спокойно относится к тому, что придется выступать с бывшей женой, то артистку это категорически не устраивает.

По словам людей из окружения актрисы, она даже выдвинула условия. «Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали инсайдеры.

Руководители фестиваля пошли навстречу и решили так: два дня публику веселит 69-летняя Степаненко, два дня на сцене блистает Петросян.

Почему Елена Григорьевна злится на экс-супруга — неясно. Злые языки говорят, что юмористка не может простить Евгению Вагановичу неверность, якобы он бросил ее ради помощницы Татьяны Брухуновой.

Сам Петросян слухи не комментирует. Новая супруга шоумена также не реагирует на всякий негатив. Татьяна лишь с радостью рассказывает о сыне Вагане. «Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел малыш, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я в балансе с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, когда хочу обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен!» — на днях откровенничала 33-летяя женщина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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