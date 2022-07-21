Нюша ужаснула своими растяжками после вторых родов
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Нюша ужаснула своими растяжками после вторых родов

Нюша ужаснула своими растяжками после вторых родов
31-летняя певица Нюша поделилась шокирующими кадрами. Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым почти пять лет. Супруги воспитывают двоих детей — 3,5-летнюю Серафиму-Симбу и 7-месячного Саффрона. Исполнительница хита «Не перебивай» активно приводит себя в форму после рождения младшего ребенка. Артистка уже прервала декрет и приступила к работе. Нюша занимается спортом и следит за питанием, чтобы поддерживать вес. Тем не менее, бывшая возлюбленная Егора Крида еще не до конца довольна своим внешним видом. Нюша призналась, что ее смущает состояние кожи на животе. По словам певицы, он был очень большим во время беременности, что привело к появлению растяжек. Поп-звезда обратилась за помощью к косметологу. Нюша заказала процедуру биоревитализации, чтобы вернуть упругость животу. Бывшая наставница шоу «Голос.Дети» показала результат на видео. Сначала молодой матери нанесли на живот специальный состав и прикрыли кожи полиэтиленовой пленкой. Затем Нюша продемонстрировала пресс с покраснениями и следами от инъекций. «Вот она, зона растяжек. Зрелище не для слабонервных», — отметила Нюша.
Певица призналась, что делает эту процедуру уже несколько месяцев и довольна полученным результатом. «Помните меня, беременную? Очень большой был животик. Кожа очень классно подтянулась, но есть растяжки. С этим можно и нужно работать. Я делала эту процедуру и после первых родов», — разоткровенничалась Шурочкина.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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